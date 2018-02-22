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Яну Рудковскую из-за снимка в роскошном платье обвинили в транжирстве

Пользователи обвинили Яну Рудковскую за транжирство из-за роскошного платья, в котором она позировала на снимке.

Яну Рудковскую из-за снимка в роскошном платье обвинили в транжирстве


Всем известно, что продюсер Яна Рудковская и спортсмен Евгений Плющенко зарабатывают хорошие деньги и могут себе позволить приобретать брендовые наряды и проводить время на всевозможных курортах.

На днях жена фигуриста поведала, что их сын Александр, которому пять лет заработал хорошую сумму, поскольку снимается в фотосессиях, выступает на подиуме и участвует в шоу своего папы. Но эти деньги ребенок сможет тратить, когда достигнет 18 лет.

Яна обожает элегантно одеваться и часто выставляет фотоснимки, на которых позирует в дорогостоящих нарядах. Как-то она гостила у своей подруги во Франции в замке и без конца публиковала красочные кадры. По возвращению в Москву, Рудковская не отказалась от шикарных платьев.

На днях продюсер Димы Билана выставила фото, на котором красуется в роскошном платье с длинным подолом. А снимок подписала так: «Люблю когда утро красивое». Пользователи мгновенно раскритиковали ее поступок. Некоторые обвинили Рудковскую в транжирстве, ведь если продать такое платье, то можно было бы спасти жизнь больному малышу. А еще посоветовали не дразнить бедных людей.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:47
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