Яну Рудковскую из-за снимка в роскошном платье обвинили в транжирстве

Всем известно, что продюсер Яна Рудковская и спортсмен Евгений Плющенко зарабатывают хорошие деньги и могут себе позволить приобретать брендовые наряды и проводить время на всевозможных курортах.На днях жена фигуриста поведала, что их сын Александр, которому пять лет заработал хорошую сумму, поскольку снимается в фотосессиях, выступает на подиуме и участвует в шоу своего папы. Но эти деньги ребенок сможет тратить, когда достигнет 18 лет.Яна обожает элегантно одеваться и часто выставляет фотоснимки, на которых позирует в дорогостоящих нарядах. Как-то она гостила у своей подруги во Франции в замке и без конца публиковала красочные кадры. По возвращению в Москву, Рудковская не отказалась от шикарных платьев.На днях продюсер Димы Билана выставила фото, на котором красуется в роскошном платье с длинным подолом. А снимок подписала так: «Люблю когда утро красивое». Пользователи мгновенно раскритиковали ее поступок. Некоторые обвинили Рудковскую в транжирстве, ведь если продать такое платье, то можно было бы спасти жизнь больному малышу. А еще посоветовали не дразнить бедных людей.