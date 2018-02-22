Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в космосе»
В сети Интернет появился тизер сериала «Затерянные в космосе», который представила компания Netflix. Новый проект является ремейком выходившего ранее на экраны многосерийного фильма в период c 1965 по 1968 год.
Так в тизере рассказывается о семье космических переселенцев, которые решили отправиться на другую планету и покинуть Землю, где условия для жизни начали ухудшаться. Во время путешествия с ними приключается авария, и корабль при крушении попадает в другое измерения.
В ремейке примут участие такие актеры как Тоби Стивенс, Молли Паркер, Игнасио Серричо и Тейлор Расселл. В качестве продюсера нового проекта «Затерянные в космосе» был представлен Зак Эстрин, которого можно узнать по работе в сериале «Побег».
Появление сериала в доступе стоит ожидать 13 апреля. В первом сезоне проекта будет представлено 10 серий.
Так в тизере рассказывается о семье космических переселенцев, которые решили отправиться на другую планету и покинуть Землю, где условия для жизни начали ухудшаться. Во время путешествия с ними приключается авария, и корабль при крушении попадает в другое измерения.
В ремейке примут участие такие актеры как Тоби Стивенс, Молли Паркер, Игнасио Серричо и Тейлор Расселл. В качестве продюсера нового проекта «Затерянные в космосе» был представлен Зак Эстрин, которого можно узнать по работе в сериале «Побег».
Появление сериала в доступе стоит ожидать 13 апреля. В первом сезоне проекта будет представлено 10 серий.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:10