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Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в космосе»

В сети Интернет появился тизер сериала «Затерянные в космосе», который представила компания Netflix. Новый проект является ремейком выходившего ранее на экраны многосерийного фильма в период c 1965 по 1968 год.

Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в космосе»


Так в тизере рассказывается о семье космических переселенцев, которые решили отправиться на другую планету и покинуть Землю, где условия для жизни начали ухудшаться. Во время путешествия с ними приключается авария, и корабль при крушении попадает в другое измерения.

В ремейке примут участие такие актеры как Тоби Стивенс, Молли Паркер, Игнасио Серричо и Тейлор Расселл. В качестве продюсера нового проекта «Затерянные в космосе» был представлен Зак Эстрин, которого можно узнать по работе в сериале «Побег».



Появление сериала в доступе стоит ожидать 13 апреля. В первом сезоне проекта будет представлено 10 серий.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:10
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