Украинская компания обвинила Россию в незаконной добыче нефти в Крыму

Как утверждает руководитель компании Светлана Нежнова, за четыре года Россия открыла еще 11 скважин помимо уже семи созданных до этого. По ее словам, эксплуатация месторождения идет на полную мощность.Напомним, что компания «Черноморнефтегаз» еще до перехода Крыма в состав России находилась под властью «Нафтогаз Украина». После отхода полуострова к РФ, крымский парламент национализировал газотранспортную сеть.На данный момент нет четкого решения касательно работ в области Одесского газового месторождения.