Украинская компания обвинила Россию в незаконной добыче нефти в Крыму
Представители украинской компании «Черноморнефтегаз» выдвинули против России обвинении за то, что она якобы незаконно добыла 7,2 млрд. кубометров газа, в частности 3,5 млрд. в области Одесского газового месторождения.
Как утверждает руководитель компании Светлана Нежнова, за четыре года Россия открыла еще 11 скважин помимо уже семи созданных до этого. По ее словам, эксплуатация месторождения идет на полную мощность.
Напомним, что компания «Черноморнефтегаз» еще до перехода Крыма в состав России находилась под властью «Нафтогаз Украина». После отхода полуострова к РФ, крымский парламент национализировал газотранспортную сеть.
На данный момент нет четкого решения касательно работ в области Одесского газового месторождения.
Как утверждает руководитель компании Светлана Нежнова, за четыре года Россия открыла еще 11 скважин помимо уже семи созданных до этого. По ее словам, эксплуатация месторождения идет на полную мощность.
Напомним, что компания «Черноморнефтегаз» еще до перехода Крыма в состав России находилась под властью «Нафтогаз Украина». После отхода полуострова к РФ, крымский парламент национализировал газотранспортную сеть.
На данный момент нет четкого решения касательно работ в области Одесского газового месторождения.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:50