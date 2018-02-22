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Ученые раскрыли тайну "инопланетных" черепов цивилизации инков

Ученым, наконец, удалось рассекретить тайну «инопланетных» черепов цивилизации инков. Оказывается, форма черепа играла важное значение в социуме древнего народа, поэтому инки особым образом специально вытягивали черепа своим детям, дабы повысить их статус.

Ученые раскрыли тайну "инопланетных" черепов цивилизации инков


Специалисты Корнелльского исследовательского университета решили тайну вытянутых черепов, найденных на раскопках древних поселений инков. Вопреки распространенному мнению об инопланетном происхождении странных черепов, все оказалось более прозаично.

Оказывается, форма черепа древней цивилизации рассказывала о социальном статусе своего «владельца». Поэтому древние инки специально деформировали черепа своим чадам для повышения их статуса в социуме, сообщают ученые. Более того, исследователи выявили, что женщины с вытянутыми черепами питались намного лучше обладательниц обычных черепов и реже подвергались насилию. По мнению экспертов, форма черепной коробки имела решающее значение в социальном статусе инков.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:40
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