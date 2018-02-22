Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк

Несколько дней назад он опубликовал пост в соцсетях. Он отметил, что мотоезда – настоящее искусство. Тот, кто принимает участие в мотогонках королевского класса, - профессионалы, - к которым пилот испытывает глубокое уважение. Хэмилтон пообещал болельщикам нечто потрясающее.Вместе с британцем Кэлом Кратчлоу, который представляет LCR Honda в MotoGP, он прокатился по мототреку Chuckwalla Valley Raceway в Калифорнии на мотоцикле Kawasaki ZX-10R.Пилот Формулы 1 рассказал, что Кэл пригласил его обкатать байк на этой трассе. Хэмилтон уверен, что заниматься мотоспортом значительно сложнее, чем участвовать в заездах Формулы 1. Он собирается вернуться на этот автодром повторно, чтобы продемонстрировать прогресс в езде.