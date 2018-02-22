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Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк

Льюис Хэмилтон не так давно пообещал продемонстрировать поклонникам нечто интересное – оказалось гонщик решил освоить спортивный мотоцикл. Ранее пилот Формулы 1 не раз сообщал, что с пиететом относится к мотогонкам и гонщикам, которые принимают участие в этапах MotoGP.

Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк


Несколько дней назад он опубликовал пост в соцсетях. Он отметил, что мотоезда – настоящее искусство. Тот, кто принимает участие в мотогонках королевского класса, - профессионалы, - к которым пилот испытывает глубокое уважение. Хэмилтон пообещал болельщикам нечто потрясающее.

Вместе с британцем Кэлом Кратчлоу, который представляет LCR Honda в MotoGP, он прокатился по мототреку Chuckwalla Valley Raceway в Калифорнии на мотоцикле Kawasaki ZX-10R.

Пилот Формулы 1 рассказал, что Кэл пригласил его обкатать байк на этой трассе. Хэмилтон уверен, что заниматься мотоспортом значительно сложнее, чем участвовать в заездах Формулы 1. Он собирается вернуться на этот автодром повторно, чтобы продемонстрировать прогресс в езде.
Спорт
Добавил: Daria Вчера, 21:20
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