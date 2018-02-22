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Украина изменит формат военной операции на Донбассе

Как утверждает глава генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко, Украина продолжит изменять формат антитеррористической операции на Донбассе. Так отмечается, что в рамках закона о реинтеграции региона, нынешний тип операции будет изменен на миссию Объединенных сил.

Украина изменит формат военной операции на Донбассе


Муженко сказал, что данный формат предусматривает создание единого аппарата управления военными операциями на территории Луганской и Донецкой областей. Помимо этого определенные вооруженные силы станут подчиняться единому руководству.

Что касается руководителя нового генштаба, то на это место должны поставить человека, который имел опыт ведения боевых действий. Муженко добавил, что подходящие кандидаты уже отобраны.

Напомним, что закон о реинтеграции Донбасса был подписан президентом Порошенко 20 февраля. Таким образом, сейчас территории ЛНР и ДНР считаются временно оккупированными, поэтому в таком случае не исключается введение военного положения в этих регионах.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30
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