Ученый из России предлагает осуществить полет к Марсу на паровозе

Со слов Петруковича, подобный агрегат для полета к Марсу можно собрать прямо на орбите. Конечно, на подобном космическом транспорте вернуться назад окажется невозможным, однако ученый заявляет, что этого и не требуется, так как на сегодня полет к Марсу – это билет в один конец из-за сильной доли радиационного облучения, которое получат, астронавты, осмелившиеся покорять Красную планету.А в общем, ученый считает, что вся эта мировая гонка за Марсом слишком поспешна, так как для реального полета на планету потребуется ½ ресурсов, в данное время находящихся на Земле. К тому же, в проекте освоения Красной планеты должны участвовать все мировые ученые в составе единой команды.