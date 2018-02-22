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Ученый из России предлагает осуществить полет к Марсу на паровозе

Один из научных сотрудников Ран Анатолий Петрукович присоединился к гонке исследовательских миссий к Марсу и предложил осуществить полет к Красной планете «на паровозе с вагонами».

Ученый из России предлагает осуществить полет к Марсу на паровозе


Со слов Петруковича, подобный агрегат для полета к Марсу можно собрать прямо на орбите. Конечно, на подобном космическом транспорте вернуться назад окажется невозможным, однако ученый заявляет, что этого и не требуется, так как на сегодня полет к Марсу – это билет в один конец из-за сильной доли радиационного облучения, которое получат, астронавты, осмелившиеся покорять Красную планету.

А в общем, ученый считает, что вся эта мировая гонка за Марсом слишком поспешна, так как для реального полета на планету потребуется ½ ресурсов, в данное время находящихся на Земле. К тому же, в проекте освоения Красной планеты должны участвовать все мировые ученые в составе единой команды.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:10
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