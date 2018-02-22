Рита Дакота опубликовала фотоснимок своей моложавой и красивой мамы

В начале этого года Рита Дакота и Влад Соколовский отправились на остров Бали. Влюбленные завели такую традицию, и каждый год приезжают туда и наслаждаются теплом и местными достопримечательностями. В этот раз им составили компанию не только родственники, но и малышка Мия, которая родилась осенью минувшего года.Родители помогают знаменитостям ухаживать за ребенком и разрешают возлюбленным иногда устраивать себе романтические вечера. Больше всего времени проводит с крохой мама Риты. На днях Дакота опубликовала фотоснимок родительницы со своей внучкой.На снимке позировала стройная и темноволосая женщина, которая держала на руках Мию. Этот снимок Рита подписала так: «Две мои самые любимые девочки на земле. Мама и доча».Теперь фанаты поняли, каким образом исполнительница смогла в столь короткий срок прийти в форму, ведь все дело в генах. Поклонники моментально осыпали женскую половину этой семьи многочисленными комплиментами.Стоит напомнить, что не так давно Влад показал своего папу и заявил, что мечтает выглядеть также в его возрасте. Фанаты были поражены его подтянутым мужественным телом, а также красотой.