Татьяна Навка похвасталась спортивными достижениями младшей дочки

Татьяна Навка с ранних лет прививает своим детям любовь к спорту. Спортсменка сначала поставила младшую дочку на коньки, а после на горные лыжи, хоть девочке тогда было около трёх лет. Зато теперь Надя даст фору каждому, кто профессионально занимается данным видом спорта. Малышка смело стоит на лыжах, а также не боится спускаться на огромной скорости. Успехами дочки Навка поделилась в рамках Instagram, обнародовав ролик, сделанный на горнолыжном курорте. Фанаты фигуристки просто в восторге от профессионализма малышки.Стоит напомнить, что Татьяна Навка занимается воспитанием двух дочерей. Старшая Александра родилась в союзе с Александром Жулиным, а младшая Надежда от нынешнего супруга спортсменки Дмитрия Пескова, за которого она вышла замуж 2015 году.