АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Татьяна Навка похвасталась спортивными достижениями младшей дочки

Знаменитая отечественная фигуристка Татьяна Навка обнародовала в своём микроблоге Instagram видео, на котором продемонстрировала, как маленькая Надя катается на лыжах.

Татьяна Навка похвасталась спортивными достижениями младшей дочки

Татьяна Навка с ранних лет прививает своим детям любовь к спорту. Спортсменка сначала поставила младшую дочку на коньки, а после на горные лыжи, хоть девочке тогда было около трёх лет. Зато теперь Надя даст фору каждому, кто профессионально занимается данным видом спорта. Малышка смело стоит на лыжах, а также не боится спускаться на огромной скорости. Успехами дочки Навка поделилась в рамках Instagram, обнародовав ролик, сделанный на горнолыжном курорте. Фанаты фигуристки просто в восторге от профессионализма малышки.

Стоит напомнить, что Татьяна Навка занимается воспитанием двух дочерей. Старшая Александра родилась в союзе с Александром Жулиным, а младшая Надежда от нынешнего супруга спортсменки Дмитрия Пескова, за которого она вышла замуж 2015 году.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый робот от Boston Dynamics может
Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов
Максим Фадеев сказал, что является многодетным
Системой Apple Pay пользуется 16% пользователей
СМИ сообщили про второй раунд предварительного
Екатерина Стриженова похвасталась результатами
Учёные: Студенты из общежитий не умеют
В небе Бразилии заметили таинственный объект
Ученые: Самки обезьян-носачей выбирают партнеров
Флагман Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией
В Facebook появилась новая функция добавления
В Белоруссии не понимают причин запрета на ввоз
Ученые: Гравитационные аномалии помогают искать
В Caterpillar официально представили смартфон CAT
Компания Land Rover Explore представила
Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в
Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к
Украинская компания обвинила Россию в незаконной
Ученые раскрыли тайну "инопланетных" черепов
Украина изменит формат военной операции на
Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк
Ольга Бузова выкроила свободный вечерок, чтобы
Ученый из России предлагает осуществить полет к
Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового
Развитие подагры у Юлии Началовой могло
Татьяна Навка похвасталась спортивными
Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang
Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным
В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для
Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе
Просмотреть все новости