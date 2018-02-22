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Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang

Livan презентовал Ford Mustang. Авто, представленное в ограниченной серии, доступно будет за $40 000.

Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang

Ателье раньше был представлен SVE Yenko Camaro, оснащённый мотором на 1000 л.с., восьмиступенчатой МКПП. Mustang получил в 2016 году силовую установку на 720 л.с. Машину выпустили в 10 экземплярах. Специалисты ателье теперь решили сделать более мощный спорткар с относительно демократичным ценником.

Система Whipple Tomahawk в авто позволяет контролировать функционал имеющегося бортового компьютера с помощью специального пульта. В авто имеется круиз-контроль. Одна из версий оснащается 10-ступенчатой КП. Рестайлинговая заряженная версия имеет 28 дюймовые диски с низкопрофильной резиной. Передняя часть транспортного средства имеет несколько сенсоров, которые работают с парк-троником, а также системой предотвращения столкновений. В доступе для заказа транспортное средство появиться в начале лета текущего года.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:40
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