Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang

Ателье раньше был представлен SVE Yenko Camaro, оснащённый мотором на 1000 л.с., восьмиступенчатой МКПП. Mustang получил в 2016 году силовую установку на 720 л.с. Машину выпустили в 10 экземплярах. Специалисты ателье теперь решили сделать более мощный спорткар с относительно демократичным ценником.Система Whipple Tomahawk в авто позволяет контролировать функционал имеющегося бортового компьютера с помощью специального пульта. В авто имеется круиз-контроль. Одна из версий оснащается 10-ступенчатой КП. Рестайлинговая заряженная версия имеет 28 дюймовые диски с низкопрофильной резиной. Передняя часть транспортного средства имеет несколько сенсоров, которые работают с парк-троником, а также системой предотвращения столкновений. В доступе для заказа транспортное средство появиться в начале лета текущего года.