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В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для производства плутония

В Москве планируется демонтаж здания, где находится установка У-5, с помощью которой когда-то произвели первый плутоний, дальнейшее применение которого нашлось в советском ядерном оружии. Проект полностью будет завершат до 2020 года. Площадка, которая останется на этом месте, будет реабилитирована. Истояник информации, корпоративная газета «Страна Росатом», где опубликовано интервью с Андреем Кузнецовым, сотрудником и представителем ВНИИ Неорганических материалов имени Бочвара (ВНИИНМ).

Установленная в здании «атомного» НИИ-9 (сейчас-ВНИИНМ) У-5, приняла участие в советском атомном проекте. С ее помощью удалось выделить плутоний, произошло это в 1948 году, когда получили первые 300 миллиграмм вещества. Это количество способствовало получению первого металлического плутония.
В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для производства плутония


Сам аппарат успешно функционировал до периода 1965 года, а после был просто законсервирован. Как рассказал Кузнецов, это исторический представитель «типичного объекта ядерного наследия». Так же специалист подчеркивает, что никаких рисков нет, так как все помещения содержатся в радиационно-безопасном состоянии.

Организация работ по прекращению эксплуатации У-5, проходит по федеральной программе, связанной с «Обеспечением ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и до 2030 года». Информация размещена на страницах «РИА Новости».
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:30
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