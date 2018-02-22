В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для производства плутония

Установленная в здании «атомного» НИИ-9 (сейчас-ВНИИНМ) У-5, приняла участие в советском атомном проекте. С ее помощью удалось выделить плутоний, произошло это в 1948 году, когда получили первые 300 миллиграмм вещества. Это количество способствовало получению первого металлического плутония.Сам аппарат успешно функционировал до периода 1965 года, а после был просто законсервирован. Как рассказал Кузнецов, это исторический представитель «типичного объекта ядерного наследия». Так же специалист подчеркивает, что никаких рисков нет, так как все помещения содержатся в радиационно-безопасном состоянии.Организация работ по прекращению эксплуатации У-5, проходит по федеральной программе, связанной с «Обеспечением ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и до 2030 года». Информация размещена на страницах «РИА Новости».