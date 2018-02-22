Тимати готовит свою дочь к совместному прыжку с парашютом

Под постом Тимати написал, что после постоянных тренировок в аэродинамической трубе дочка стала намного увереннее держать себя в воздухе. Рэпер водит Алису в данную неординарную "секцию" не просто так - во время передвижений в воздухе развиваются абсолютно все группы мышц, а также тренируется вестибулярный аппарат. Также певец поведал, что в будущем хочет устроить дочери ещё больший "экстрим" – это прыжок с парашютом.Подписчики Тимати просто в восторге от того, как его Алиса проводит досуг. Фанаты в который раз отмечают, что рэпер - отличный отец. Видеоролик в течение двадцати двух часов сумел собрать 1,7 миллиона отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев.