Тимати готовит свою дочь к совместному прыжку с парашютом
Тимати, являющийся знаменитым отечественным реп-исполнителем, собирается прыгнуть с парашютом вместе со своей дочкой. В своём микроблоге Instagram артист продемонстрировал, как проходит тренировка Алисы, обнародовав ролик подготовки в аэродинамической трубе.
Под постом Тимати написал, что после постоянных тренировок в аэродинамической трубе дочка стала намного увереннее держать себя в воздухе. Рэпер водит Алису в данную неординарную "секцию" не просто так - во время передвижений в воздухе развиваются абсолютно все группы мышц, а также тренируется вестибулярный аппарат. Также певец поведал, что в будущем хочет устроить дочери ещё больший "экстрим" – это прыжок с парашютом.
Подписчики Тимати просто в восторге от того, как его Алиса проводит досуг. Фанаты в который раз отмечают, что рэпер - отличный отец. Видеоролик в течение двадцати двух часов сумел собрать 1,7 миллиона отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев.
Под постом Тимати написал, что после постоянных тренировок в аэродинамической трубе дочка стала намного увереннее держать себя в воздухе. Рэпер водит Алису в данную неординарную "секцию" не просто так - во время передвижений в воздухе развиваются абсолютно все группы мышц, а также тренируется вестибулярный аппарат. Также певец поведал, что в будущем хочет устроить дочери ещё больший "экстрим" – это прыжок с парашютом.
Подписчики Тимати просто в восторге от того, как его Алиса проводит досуг. Фанаты в который раз отмечают, что рэпер - отличный отец. Видеоролик в течение двадцати двух часов сумел собрать 1,7 миллиона отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев.