Полина Гагарина поведала о том, как ее накрыла волна, а муж пришел на помощь

Полина Гагарина уже несколько дней выставляет свои фотоснимки с Португалии. На данный момент там прохладно и исполнительница носит теплую одежду. Некоторое время назад артистка откровенно рассказала, что на Мальдивах она заметно поправилась и теперь усиленно занимается физическими нагрузками и ограничивает себя в питании, чтобы похудеть.На острове компанию певице составили ее дочка Мия. Родители пока тщательно скрываю лицо малышки от посторонних глаз. Во время отдыха Полина много фотографируется. Как-то она поведала о том, как со своим мужем Дмитрием Исхаковым оказалась на берегу Атлантического океана.Поскольку они располагали свободным временем, то приняли решение устроить фотосессию. Артистка позировала в пышной юбке и кожаной курточке перед своим супругом, но в какой-то момент ее накрыла волна. Муж моментально бросился к ней на помощь и, держа за руку, вытащил на берег.Певица, когда успокоилась и пришла в себя назвала своего супруга «суперменом». Случившееся не помешало им закончить фотосъемку и сделать множество красивых фотографий.