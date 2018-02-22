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Полина Гагарина поведала о том, как ее накрыла волна, а муж пришел на помощь

Полина Гагарина рассказала о том, как ее накрыла волна, а супруг успел прийти на помощь.

Полина Гагарина поведала о том, как ее накрыла волна, а муж пришел на помощь


Полина Гагарина уже несколько дней выставляет свои фотоснимки с Португалии. На данный момент там прохладно и исполнительница носит теплую одежду. Некоторое время назад артистка откровенно рассказала, что на Мальдивах она заметно поправилась и теперь усиленно занимается физическими нагрузками и ограничивает себя в питании, чтобы похудеть.

На острове компанию певице составили ее дочка Мия. Родители пока тщательно скрываю лицо малышки от посторонних глаз. Во время отдыха Полина много фотографируется. Как-то она поведала о том, как со своим мужем Дмитрием Исхаковым оказалась на берегу Атлантического океана.

Поскольку они располагали свободным временем, то приняли решение устроить фотосессию. Артистка позировала в пышной юбке и кожаной курточке перед своим супругом, но в какой-то момент ее накрыла волна. Муж моментально бросился к ней на помощь и, держа за руку, вытащил на берег.


Певица, когда успокоилась и пришла в себя назвала своего супруга «суперменом». Случившееся не помешало им закончить фотосъемку и сделать множество красивых фотографий.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:10
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