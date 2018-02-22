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Новый смартфон Huawei Honor 7C засветился в Сети

В интернете появились технические характеристики, изображения нового смартфона версии Huawei Honor 7C.

Новый смартфон Huawei Honor 7C засветился в Сети

Huawei Honor 7C пройдена сертификация под кодовыми названиями LND-TL30 и LND-TL40. Смартфон наделили металлическим корпусом и сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней панели. Модель имеет следующие параметры 158,3x76,7x7,8 мм. Вес устройства - 164 г. В продажу гаджет должен поступить в черном, синем, золотом цвете. Модель имеет 5,99-дюймовый дисплей HD + на 720x1440 рх (соотношение сторон 18: 9). ОП составляет 3 ГБ, встроенная память - 32 ГБ. А вот в LND-TL40 ОП - 4 ГБ, встроенная память - 32 ГБ. Обе версии оснащаются октановым процессором на 1,8 ГГц, слотом для microSD карт, батареей на 2900 мАч. Задняя панель устройств содержит камеры на 13 и 20 Мп. Передняя камера имеет 8 Мп. Новинка работает на базе Android 8.0 Oreo.

Согласно предположениям, Honor 7C на рынке может появиться в виде более низкой версии смартфона Honor 7X.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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