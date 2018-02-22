В Петербурге горожанин до смерти забил водителя маршрутки

Вчера ночью в Красносельском районе города возник конфликт между 19-летним парнем и водителем маршрутного такси. Вскоре завязалась драка, точнее, избиение. Молодой человек несколько раз жестоко ударил водителя рукой и ногой по голове. Прибывшие медики экстренно госпитализировали пострадавшего, но сегодня ранним утром он скончался. Его жена умерла еще задолго до этого ЧП, так что теперь дети пострадавшего мужчины остались круглыми сиротами.Весь инцидент записали камеры видеонаблюдения.Правоохранители преступника задержали по горячим следам. Сейчас он дает признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинения.Сотрудники полиции разыскивают свидетелей случившегося.