Мужчины в семье Ксении Бородиной не хотят есть ее правильное питание

Однако мужчины - Курбан и Омар - не желают ее «мюслишки, кашки и салатики», а потому завтракают по-своему.Об этом рассказал, в одной из своих публикаций супруг Бородиной Курбан Омаров и подписчики его поддержали. Фолловеры считают, что «мужчинам можно кушать сколько угодно, они чем плотнее тем сексуальнее».Сын Курбана от первого брака Омар получил свою порцию комплиментов и пользователи написали, что «красивый мальчик растет» и «сильный духом».Некоторые поклонники Курбана позавидовали завтраку из суши и отбивных и написали, что «мужику мясо надо».