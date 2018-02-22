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Мужчины в семье Ксении Бородиной не хотят есть ее правильное питание

Стройность ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной во многом зависит от ее правильного питания и своим рационом она пытается делиться и с остальными членами семьи.

Однако мужчины - Курбан и Омар - не желают ее «мюслишки, кашки и салатики», а потому завтракают по-своему.

Мужчины в семье Ксении Бородиной не хотят есть ее правильное питание

Об этом рассказал, в одной из своих публикаций супруг Бородиной Курбан Омаров и подписчики его поддержали. Фолловеры считают, что «мужчинам можно кушать сколько угодно, они чем плотнее тем сексуальнее».

Мужчины в семье Ксении Бородиной не хотят есть ее правильное питание

Сын Курбана от первого брака Омар получил свою порцию комплиментов и пользователи написали, что «красивый мальчик растет» и «сильный духом».

Некоторые поклонники Курбана позавидовали завтраку из суши и отбивных и написали, что «мужику мясо надо».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:05
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