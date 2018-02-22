Муж Ксении Бородиной считает, что детям необходим морозный воздух

В это раз отец показал, как он заботится о здоровье детей и выгуливает их на свежем морозном воздухе.Теона, одетая в теплый зимний комбинезон, самостоятельно спустилась с крыльца и побежала по дороге при этом восхищаясь небом. Однако Курбан не понял, что сказала малышка, и решил, что она хочет попрыгать на батуте. Затем девочка пыталась катать старшего брата Омара на санках, но быстро устала, а потому поменялась с ним местами.Подписчики Курбана отметили его простоту и доброту, тогда как саму Ксению Бородину назвали злюкой. В целом семья Омарова и Бородиной вызывает положительные эмоции у поклонников, и они всегда искренне желают им счастья.