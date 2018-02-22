Структуры Саида Керимова продали крупный IT-актив

Ранее в планах Саида Керимова, сына известного российского предпринимателя и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, была покупка самих РНТ. Молодой человек начал заниматься бизнесом, еще будучи студентом, и на определенном этапе его инвестиционные интересы были связаны с проектами в сфере информационных технологий. В частности, он планировал участвовать в создании системы отражения кибератак. Именно в этот период в СМИ появилась информация о возможной покупке крупного IT-актива структурами Саида Керимова. Летом прошлого года Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство о покупке мажоритарной доли (51,7%) РНТ «Национальной КиноСетью» (НКС), которая контролируется бизнесменом через ООО «Грандеко» (компании также принадлежат аэропорт Махачкалы). Однако вскоре стало известно, что Керимов отказался от покупки.Не исключено, что причины отказа от сделки связаны с появлением новых инвестиционных направлений в другом крупном «семейном проекте». Напомним, Саид Керимов владеет крупнейшей в России золотодобывающей компанией ПАО «Полюс», занимающейся разработкой месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке. Владельцем контрольного пакета акций Керимов стал в 2015 г., когда ему было 20 лет, а в совет директоров вошел в 2016 г. Под его управлением «Полюс» укрепил позиции в отрасли и занял восьмое место по итогам 2016 г. среди мировых производителей. К 2019 г. компания намерена войти в пятерку мировых лидеров.По мнению экспертов, эти планы вполне реальны - «Полюс» активно осваивает новые месторождения. В частности, осенью 2017 г. холдинг начал разработку одного из крупнейших в России и пятнадцатого в мире по своим запасам золоторудного месторождения - Наталкинского в Магаданской области. Компания планирует производить на Наталке ежегодно 420 000-470 000 унций золота. По мнению аналитиков, в 2019 г. это обеспечит около 15–20% всего производимого компанией драгметалла.Еще одно бизнес-направление Саида Керимова связано с инвестированием зарубежных золотодобывающих компаний-юниоров, которые специализируются на разведке месторождений для последующей продажи. Для этого была создана самостоятельная структура - инвесткомпания Nugget Capital (с англ. «nugget» - «самородок»). Эксперты, комментируя появление нового направления деятельности бизнесмена, отмечали, что самому «Полюсу» не нужна диверсификация. Тем не менее, коль скоро сфера интересов компаний схожа – они связаны с золотодобычей, не исключили, что Nugget Capital может использовать в своей деятельности ресурсы компании. Например, пользоваться экспертизой «Полюса». По сути, «это стандартная практика для family office, позволяющая задействовать ресурсы отраслевой компании акционера и снять сливки при удачной инвестиции», как подчеркнули аналитики.Вполне резонно, что новые бизнес-проекты требуют более пристального внимания, поэтому структура Саида Керимова продала долю в ООО «Лавина Пульс». В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, у РНТ - 69,22% акции компании. Оставшиеся 30,78% - принадлежат гендиректору и основателю компании Андрею Масаловичу.