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Максим Галкин показал на видео отдых в Ирландии

Популярный отечественный юморист и шоумен Максим Галкин во время гастролей в разных странах успевает налюбоваться природой. На днях артист в смешном видеоролике продемонстрировал, как проходит его экскурсия и отдых в Ирландии.

Максим Галкин показал на видео отдых в Ирландии

Галкин в своем микроблоге в Instagram продемонстрировал смешной ролик, на котором наглядно показал природу Ирландии. Фанаты оценили смешное видео. Поклонники сказали, что они просто обожают шоумена за его «прикольный» юмор. Некоторые фолловеры спросили у юмориста, кто снимал этот замечательный видеоролик, а также кто так на нём аппетитно хрюкал.

Один из подписчиков юмориста написал, что он очень завидует Максиму. По мнению некоторых фанатов, Галкину надо задуматься о карьере режиссёра. Пост знаменитости в течение четырёх часов сумел собрать более 250 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 650 комментариев от многочисленных подписчиков Максима Галкина.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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