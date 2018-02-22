Максим Галкин показал на видео отдых в Ирландии

Галкин в своем микроблоге в Instagram продемонстрировал смешной ролик, на котором наглядно показал природу Ирландии. Фанаты оценили смешное видео. Поклонники сказали, что они просто обожают шоумена за его «прикольный» юмор. Некоторые фолловеры спросили у юмориста, кто снимал этот замечательный видеоролик, а также кто так на нём аппетитно хрюкал.Один из подписчиков юмориста написал, что он очень завидует Максиму. По мнению некоторых фанатов, Галкину надо задуматься о карьере режиссёра. Пост знаменитости в течение четырёх часов сумел собрать более 250 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 650 комментариев от многочисленных подписчиков Максима Галкина.