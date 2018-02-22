Участница «Дом-2» Ольга Гажиенко зациклена на своей семье

При этом она пыталась строить отношения с Андреем Черкасовым, Евгением Кадетовым м Евгением Пынзарем, но навсегда ее сердце завоевал Илья Гажиенко, с которым она снова пришла на «Дом-2» и радует поклонников скандалами и примирениями.Но недавно Ольга решила, что больше не хочет «играть в войнушки» и «что-то людям доказывать», а намерена тратить энергию исключительно на созидание.Она заявила, что просто «эгоистично зациклена на своей семье и счастье» и ей абсолютно все равно, что это кому-то может не нравиться.По мнению Ольги Гажиенко всегда найдутся люди, которым ты поперек горла и которые пытаются самоутвердиться а счет других, а потому не стоит расходовать на них время.