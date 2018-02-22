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Участница «Дом-2» Ольга Гажиенко зациклена на своей семье

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко, родная сестра Маргариты Агибаловой и дочь Ирины Александровны несколько раз уходила и возвращалась на проект.

При этом она пыталась строить отношения с Андреем Черкасовым, Евгением Кадетовым м Евгением Пынзарем, но навсегда ее сердце завоевал Илья Гажиенко, с которым она снова пришла на «Дом-2» и радует поклонников скандалами и примирениями.

Участница «Дом-2» Ольга Гажиенко зациклена на своей семье

Но недавно Ольга решила, что больше не хочет «играть в войнушки» и «что-то людям доказывать», а намерена тратить энергию исключительно на созидание.

Она заявила, что просто «эгоистично зациклена на своей семье и счастье» и ей абсолютно все равно, что это кому-то может не нравиться.
По мнению Ольги Гажиенко всегда найдутся люди, которым ты поперек горла и которые пытаются самоутвердиться а счет других, а потому не стоит расходовать на них время.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:31
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