Ученые вследствие новых окаменелостей динозавров сделали новые открытия

Палеонтологом Стерлинг Несбитт была изучена находка размером с ладонь. Тазовая кость, согласно предположениям, принадлежала двухметровому существу Teleocrater rhadinus, проживавшему 245 000 000 лет назад. Отверстие, имеющееся в тазобедренном суставе, могло помогать держать динозаврам ноги под телами. Данная особенность не свойственна динозаврам. На сегодняшний день одна только особенность является уникальной для динозавров населявших Землю примерно 165 миллионов лет, пока катаклизмы из извержений вулканов и астероидов не уничтожили всех существовавших динозавров, помимо птиц.По словам американского палеонтолога Рэндалла Ирмиса, у учёных ранее имелся большой список особенностей, однако сейчас данных существ характеризует непосредственно полое отверстие, имеющееся в тазобедренном суставе.