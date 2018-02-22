На Кубани мужчина машиной специально давил щенков

Житель Горячего Ключа, мужчина 30 лет трудился на стройке. Там же жили и собаки. В середине января строитель решил избавиться от щенков, которых принесла здешняя собака. Вывез их на более-менее спокойный участок дороги, выбросил на проезжую часть и переехал автомобилем. В результате двое малышей погибли.Об этом происшествии узнала общественность и распространила информацию в соцсетях. А уже из соцсетей узнали о случившемся и правоохранители.Сейчас против живодера открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. За подобное преступление ему может грозить до 5 лет лишения свободы.