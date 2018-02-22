Ольга Орлова рассказала поклонникам об альтернативе хирургической липосакции
Популярная телеведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Орлова рассказала своим поклонникам о чудодейственных способах приобрести стройность.
Первым делом артистка отметила, что ее стройные формы это результата сбалансированного питания и специальной процедуры, которую можно сделать только в определенном месте.
Таким образом, Ольга заработала на рекламе и рассказала об альтернативном способе хирургической липосакции.
Фанаты Ольги Орловой тут же отметили, что ей не нужны никакие процедуры, так как ее внешность идеальна.
Однако не всем подписчикам Орловой нравится обилие рекламы в их ленте, и они сетуют, что подписываются на ее профиль, чтобы узнать больше о самой знаменитости, а не почитать рекламу товаров.
Первым делом артистка отметила, что ее стройные формы это результата сбалансированного питания и специальной процедуры, которую можно сделать только в определенном месте.
Таким образом, Ольга заработала на рекламе и рассказала об альтернативном способе хирургической липосакции.
Фанаты Ольги Орловой тут же отметили, что ей не нужны никакие процедуры, так как ее внешность идеальна.
Однако не всем подписчикам Орловой нравится обилие рекламы в их ленте, и они сетуют, что подписываются на ее профиль, чтобы узнать больше о самой знаменитости, а не почитать рекламу товаров.