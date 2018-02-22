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Дмитрий Шепелев был замечен с подругой-блондинкой на премьере в Большом театре

Дмитрий Шепелев недавно посетил премьеру в Большом театре с подругой-блондинкой.

Дмитрий Шепелев был замечен с подругой-блондинкой на премьере в Большом театре


После смерти любимой женщины Дмитрий Шепелев наконец-то вернулся к нормальной жизни. Его супруга Жанна Фриске больше двух лет назад умерла от неизлечимой болезни. Весной этого года наследнику Жанны и Дмитрия исполнится пять лет.

Телеведущий делает все от него зависящее, чтобы Платон жил счастливо. Шепелев летом 2017 года получил постоянную работу – теперь он ведет каждый день ток-шоу «На самом деле».

А недавно появилась информация, что в январе Дмитрий с неизвестной светловолосой спутницей побывал на спектакле в Большом театре. Зрители данного спектакля поведали, что Шепелев с девушкой мило общался перед началом представления. Наблюдатели решили, что у ребят теплые отношения.

Дмитрий Шепелев был замечен с подругой-блондинкой на премьере в Большом театре


Некоторые утверждают, что с ним была Екатерина Тулупова, которая родом из Екатеринбурга. Девушка училась в художественной школе и теперь занимается дизайном. Многие пользователи неоднозначно отреагировали на предполагаемую связь Шепелева и Тулуповой.

Одни осыпали комплиментами предприимчивую девушку, а другие полностью ее раскритиковали. Они считают, что Жанна Фриске была намного лучше. Однако за глаза многие начали ее называть новой мамой Платона.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:15
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