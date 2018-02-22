Виктория Романец хочет в Москву, потому что в Киеве «злые и печальные люди»

«К Киеву к сожалению я уже остыла. Люди какие-то злые, печальные, заведения полупустые и цены как в Париже, зато вкусные торты Рошен, и вокруг одни герои», - написала девушка в описании к публикации.

Несколько часов назад девушка разместила в своем микроблоге пост, в котором сообщила подписчикам, что уже вот-вот прибудет в Москву. Также Виктория тепло высказалась о российской столице, признавшись, что этот город ее вдохновляет.А вот о своем родном городе бывшая участница телестройки отозвалась не так тепло. Романец сообщила, что, к сожалению, остыла к Киеву да и люди там не очень хорошие.Надо сказать, что многие украинцы осудили Вику за эти слова, однако адекватные россияне и жители Незалежной поддержали девушку.