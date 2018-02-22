На Олимпийских играх пострадали два болельщика, когда бутафорская медаль упала на трибуну
На ОИ в Пхёнчхане огромная бутафорская медаль упала на трибуну, покалечив собой двоих болельщиков.
Вчера во время прохождения соревнований конькобежцев на трибуне покалечились фанаты. Это произошло, когда сборная Голландии, радуясь бронзовой победе, бросила на трибуну с болельщиками огромную копию медали. В результате одного человека пришлось экстренно госпитализировать, а другому оказывать медпомощь на месте.
Несколько позднее один игрок из голландской сборной принес свои извинения за случившееся и пожелал пострадавшим болельщикам быстрого выздоровления.
Вчера во время прохождения соревнований конькобежцев на трибуне покалечились фанаты. Это произошло, когда сборная Голландии, радуясь бронзовой победе, бросила на трибуну с болельщиками огромную копию медали. В результате одного человека пришлось экстренно госпитализировать, а другому оказывать медпомощь на месте.
Несколько позднее один игрок из голландской сборной принес свои извинения за случившееся и пожелал пострадавшим болельщикам быстрого выздоровления.