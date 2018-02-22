Загитова и Медведева поборются за золотые смартфоны Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition

По мнению представителей Caviar, обладателем смартфона будет одна из лидирующих российских фигуристок - Алина Загитова либо Евгения Медведева. Роскошный внешний вид данного телефона является находкой для настоящего патриота и болельщика. Корпус, покрытый золотом, украшен вставками из дорогого композитного камня под цвет российского флага, выгравированными строками российского гимна, добавленного в музыкальное меню, позолоченным гербом РФ.Основной идеей дизайна является ответ на запрет отечественных государственных символов на ОИ-2018 в Пхенчхане. Центральным элементом дизайна является российский триколор. Стоимость серийной версии на 64 Гб достигает 267 000 руб. Юбилейных смартфонов насчитывается 99 ед.