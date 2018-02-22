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Загитова и Медведева поборются за золотые смартфоны Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition

Компания Caviar подарит дорогой, необычный смартфон Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition непосредственно российскому спортсмену, который на ОИ-2018 станет первым обладателем золотой медали.

Загитова и Медведева поборются за золотые смартфоны Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition

По мнению представителей Caviar, обладателем смартфона будет одна из лидирующих российских фигуристок - Алина Загитова либо Евгения Медведева. Роскошный внешний вид данного телефона является находкой для настоящего патриота и болельщика. Корпус, покрытый золотом, украшен вставками из дорогого композитного камня под цвет российского флага, выгравированными строками российского гимна, добавленного в музыкальное меню, позолоченным гербом РФ.

Основной идеей дизайна является ответ на запрет отечественных государственных символов на ОИ-2018 в Пхенчхане. Центральным элементом дизайна является российский триколор. Стоимость серийной версии на 64 Гб достигает 267 000 руб. Юбилейных смартфонов насчитывается 99 ед.
Спорт / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:50
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