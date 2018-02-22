Загитова и Медведева поборются за золотые смартфоны Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition
Компания Caviar подарит дорогой, необычный смартфон Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition непосредственно российскому спортсмену, который на ОИ-2018 станет первым обладателем золотой медали.
По мнению представителей Caviar, обладателем смартфона будет одна из лидирующих российских фигуристок - Алина Загитова либо Евгения Медведева. Роскошный внешний вид данного телефона является находкой для настоящего патриота и болельщика. Корпус, покрытый золотом, украшен вставками из дорогого композитного камня под цвет российского флага, выгравированными строками российского гимна, добавленного в музыкальное меню, позолоченным гербом РФ.
Основной идеей дизайна является ответ на запрет отечественных государственных символов на ОИ-2018 в Пхенчхане. Центральным элементом дизайна является российский триколор. Стоимость серийной версии на 64 Гб достигает 267 000 руб. Юбилейных смартфонов насчитывается 99 ед.
По мнению представителей Caviar, обладателем смартфона будет одна из лидирующих российских фигуристок - Алина Загитова либо Евгения Медведева. Роскошный внешний вид данного телефона является находкой для настоящего патриота и болельщика. Корпус, покрытый золотом, украшен вставками из дорогого композитного камня под цвет российского флага, выгравированными строками российского гимна, добавленного в музыкальное меню, позолоченным гербом РФ.
Основной идеей дизайна является ответ на запрет отечественных государственных символов на ОИ-2018 в Пхенчхане. Центральным элементом дизайна является российский триколор. Стоимость серийной версии на 64 Гб достигает 267 000 руб. Юбилейных смартфонов насчитывается 99 ед.
Спорт / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:50