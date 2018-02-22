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Бывшие супруги Меньщиковы из "Дома-2" продолжают общаться друг с другом

Несмотря на скандальную историю, связанную с отцовством экс-участника «Дома-2» Степана Меньщикова он продолжает общаться со своей бывшей супругой Евгенией.

Впрочем, эту семейную пару сложно назвать бывшей, так как официально развод они так и не оформили. Многие поклонники телестройки надеялись, что пара воссоединится, хотя бы ради детей.

Бывшие супруги Меньщиковы из "Дома-2" продолжают общаться друг с другом

Недавно Евгения Меньщикова заявила, что прекрасно общается со Степаном, но в качестве спутника жизни пока его отказывается принимать.
Напомним, что молодые люди крупно поругались, после того как стало известно, что Степан не является родным отцом сына, которого считал своим.

Но прошло время и Евгения со Степаном вместе гуляют с детьми и стараются не вспоминать прошлое, хотя и не отрицают, что полное воссоединение возможно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:56
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