Бывшие супруги Меньщиковы из "Дома-2" продолжают общаться друг с другом

Несмотря на скандальную историю, связанную с отцовством экс-участника «Дома-2» Степана Меньщикова он продолжает общаться со своей бывшей супругой Евгенией.Впрочем, эту семейную пару сложно назвать бывшей, так как официально развод они так и не оформили. Многие поклонники телестройки надеялись, что пара воссоединится, хотя бы ради детей.Недавно Евгения Меньщикова заявила, что прекрасно общается со Степаном, но в качестве спутника жизни пока его отказывается принимать.Напомним, что молодые люди крупно поругались, после того как стало известно, что Степан не является родным отцом сына, которого считал своим.Но прошло время и Евгения со Степаном вместе гуляют с детьми и стараются не вспоминать прошлое, хотя и не отрицают, что полное воссоединение возможно.