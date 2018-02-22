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Анфиса Чехова заговорила об изменах и претензиях к бывшему супругу

Анфиса Чехова вспомнила, какими были отношения с Гурамом Баблиашвили. Ведущая сказала, что они с супругом за совместную жизнь очень изменились. Сейчас теледива не торопится снова встречаться с кем-либо, утверждая, что она и без мужчин чувствует себя комфортно.

Анфиса Чехова заговорила об изменах и претензиях к бывшему супругу

Анфиса развелась с Гурамом после семи лет брака. Как признается телезвезда, с бывшим супругом они остались друзьями. У пары подрастает сын Соломон. Ведущая «Взвешенных и счастливых людей» заявила, что с возрастом начала по-другому относиться к мужчинам. Анфиса поведала, что раньше она расходилась с возлюбленными врагами. Теперь теледива смотрит более философски на некоторые ситуации, которые могут возникнуть в отношениях супругов.

Анфиса в частности понимает, что мужчины иногда могут совершать ошибки, а также предавать жён. Сейчас телеведущая живёт в Сочи, потому что именно там снимается шоу «Взвешенные и счастливые люди». Сейчас Анфиса полностью отдаёт себя своему сыну.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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