Анфиса Чехова заговорила об изменах и претензиях к бывшему супругу

Анфиса развелась с Гурамом после семи лет брака. Как признается телезвезда, с бывшим супругом они остались друзьями. У пары подрастает сын Соломон. Ведущая «Взвешенных и счастливых людей» заявила, что с возрастом начала по-другому относиться к мужчинам. Анфиса поведала, что раньше она расходилась с возлюбленными врагами. Теперь теледива смотрит более философски на некоторые ситуации, которые могут возникнуть в отношениях супругов.Анфиса в частности понимает, что мужчины иногда могут совершать ошибки, а также предавать жён. Сейчас телеведущая живёт в Сочи, потому что именно там снимается шоу «Взвешенные и счастливые люди». Сейчас Анфиса полностью отдаёт себя своему сыну.