Эксперты назвали Honda Civic с дизельным двигателем i-DTEC одним из самых экономичных хэтчбеков

Honda Civic с дизельным силовым агрегатом i-DTEC выдаёт 118 лошадиных сил. Отмечается , что данный силовой агрегат сосредоточен на эффективности и выбросах, он оснащён катализатором хранения с фиксированным соединением Nox и дизельным сажевым фильтром.Эффективность нового двигателя была повышена за счёт использования стальных поршней вместо алюминиевых, за счёт этого улучшилась дисперсия тепла, а также работа других комплектующих.В качестве трансмиссии дизельного хэтчбека Honda Civic выступает механическая коробка передач, при этом автомобиль демонстрирует лёгкость в управлении и плавность движений. Данная модель за пределами Европы не реализуется, поэтому в будущем её скорее всего снимут с производства.После тест-драйва эксперты пришли к выводу, что с учётом технических характеристик и стоимости Honda Civic является одним из самых экономичных хэтчбеков.