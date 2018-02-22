Эксперты назвали Honda Civic с дизельным двигателем i-DTEC одним из самых экономичных хэтчбеков
Новый автомобиль Honda Civic с дизельным агрегатом i-DTEC эксперты вывели на тест-драйв. Специалисты считают, хэтчбек могли сделать одним из самых экономичных автомобилей в Европе.
Honda Civic с дизельным силовым агрегатом i-DTEC выдаёт 118 лошадиных сил. Отмечается , что данный силовой агрегат сосредоточен на эффективности и выбросах, он оснащён катализатором хранения с фиксированным соединением Nox и дизельным сажевым фильтром.
Эффективность нового двигателя была повышена за счёт использования стальных поршней вместо алюминиевых, за счёт этого улучшилась дисперсия тепла, а также работа других комплектующих.
В качестве трансмиссии дизельного хэтчбека Honda Civic выступает механическая коробка передач, при этом автомобиль демонстрирует лёгкость в управлении и плавность движений. Данная модель за пределами Европы не реализуется, поэтому в будущем её скорее всего снимут с производства.
После тест-драйва эксперты пришли к выводу, что с учётом технических характеристик и стоимости Honda Civic является одним из самых экономичных хэтчбеков.
Honda Civic с дизельным силовым агрегатом i-DTEC выдаёт 118 лошадиных сил. Отмечается , что данный силовой агрегат сосредоточен на эффективности и выбросах, он оснащён катализатором хранения с фиксированным соединением Nox и дизельным сажевым фильтром.
Эффективность нового двигателя была повышена за счёт использования стальных поршней вместо алюминиевых, за счёт этого улучшилась дисперсия тепла, а также работа других комплектующих.
В качестве трансмиссии дизельного хэтчбека Honda Civic выступает механическая коробка передач, при этом автомобиль демонстрирует лёгкость в управлении и плавность движений. Данная модель за пределами Европы не реализуется, поэтому в будущем её скорее всего снимут с производства.
После тест-драйва эксперты пришли к выводу, что с учётом технических характеристик и стоимости Honda Civic является одним из самых экономичных хэтчбеков.
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Добавил: Алина Вчера, 18:40