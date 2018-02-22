Беременная Рапунцель одобрительно отозвалась об актерской игре Ольги Бузовой

После культурного мероприятия, глубоко беременная Рапа поделилась впечатлениями от увиденного.Супруга Дмитрия Дмитренко очень тепло отозвалась об актерских данных Ольги Бузовой и отметила, что знаменитость отлично смотрится на сцене.В целом спектакль чете Рапунцелей тоже понравился, и будущая мама назвала всех молодцами, «но Оля, как всегда была на высоте». Рапунцель пожелала ведущей телестройке продолжать в том же духе и поблагодарила за приглашение.Также Рапунцель была приятно удивлена букетом цветов, которые ей достались от благодарной почитательницы и в своем посте беременная участница «Дом-2» сказала спасибо «милой женщине».