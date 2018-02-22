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Беременная Рапунцель одобрительно отозвалась об актерской игре Ольги Бузовой

После того как Ольга Рапунцель вместе с мужем побывала на спектакле с участием Ольги Бузовой, поклонники «Дом-2» пришли к выводу, что их связывают дружеские отношения.

После культурного мероприятия, глубоко беременная Рапа поделилась впечатлениями от увиденного.

Беременная Рапунцель одобрительно отозвалась об актерской игре Ольги Бузовой

Супруга Дмитрия Дмитренко очень тепло отозвалась об актерских данных Ольги Бузовой и отметила, что знаменитость отлично смотрится на сцене.

В целом спектакль чете Рапунцелей тоже понравился, и будущая мама назвала всех молодцами, «но Оля, как всегда была на высоте». Рапунцель пожелала ведущей телестройке продолжать в том же духе и поблагодарила за приглашение.

Также Рапунцель была приятно удивлена букетом цветов, которые ей достались от благодарной почитательницы и в своем посте беременная участница «Дом-2» сказала спасибо «милой женщине».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:44
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