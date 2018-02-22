Зрители назвали спектакль с участием Ольги Бузовой пошлым

На днях Ольга Бузова сыграла в спектакле Театра Сатиры «Мужчина нарасхват». Многим из зрителей понравилась комедия, но антифанаты Бузовой назвали постановку пошлой и даже сравнили происходящее на сцене с оргией.Напомним, что в спектакле «Мужчина нарасхват» играют всего четыре актера и кроме Ольги Бузовой в эту компанию попали КВН-щики Антон Лирник, Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Примечательно, что главную героиню до Бузовой играла звезда сериала «Кухня» Мария Горбань.Однако продюсеры решили, что ведущая «Дом-2» более знаменита, а значит и сама постановка приобретет большую популярность.Новый состав актеров пришелся не по нраву публике, которая посчитала многие сцены откровенно пошлыми.