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Зрители назвали спектакль с участием Ольги Бузовой пошлым

Не только личность популярной ведущей и певицы Ольги Бузовой подвергается критике, но и спектакль в котором приняла участие знаменитость, посчитали пошлым.

На днях Ольга Бузова сыграла в спектакле Театра Сатиры «Мужчина нарасхват». Многим из зрителей понравилась комедия, но антифанаты Бузовой назвали постановку пошлой и даже сравнили происходящее на сцене с оргией.

Зрители назвали спектакль с участием Ольги Бузовой пошлым

Напомним, что в спектакле «Мужчина нарасхват» играют всего четыре актера и кроме Ольги Бузовой в эту компанию попали КВН-щики Антон Лирник, Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Примечательно, что главную героиню до Бузовой играла звезда сериала «Кухня» Мария Горбань.

Зрители назвали спектакль с участием Ольги Бузовой пошлым

Однако продюсеры решили, что ведущая «Дом-2» более знаменита, а значит и сама постановка приобретет большую популярность.
Новый состав актеров пришелся не по нраву публике, которая посчитала многие сцены откровенно пошлыми.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:31
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