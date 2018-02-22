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Анастасия Квитко на недавнем снимке продемонстрировала свою оголенную грудь и познакомила пользователей со своей собачкой

Анастасия Квитко на новом фотоснимке продемонстрировала пользователям свой оголенный бюст и познакомила со своей милой собачкой.

Анастасия Квитко на недавнем снимке продемонстрировала свою оголенную грудь и познакомила пользователей со своей собачкой


Анастасия Квитко, которая знакома многим своими откровенными фотосессиями, снова удивила пользователей Сети. В этот раз модель не только показала свой внушительный и оголенный бюст, но и продемонстрировала пользователям своего милого песика.

На своей официальной страничке в интернете Анастасия Квитко опубликовала необычный для себя фотоснимок. В этот раз, девушка решила не публиковать свои эротические снимки, а выложила самое обычное фото с прогулки по городу.

На фотографии Анастасия представила своего маленького домашнего любимца. Свою собачку Квитко нежно называет «ребенком». А выложенное фото она подписала так: «Я люблю проводить время со своим ребенком».

Большинство поклонников были в восторге от милой собачки, в то время как другие не могли оторвать глаз от пышного бюста своей любимицы, который еле помещался в короткий спортивный топ.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:20
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