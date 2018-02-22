Анастасия Квитко на недавнем снимке продемонстрировала свою оголенную грудь и познакомила пользователей со своей собачкой

Анастасия Квитко, которая знакома многим своими откровенными фотосессиями, снова удивила пользователей Сети. В этот раз модель не только показала свой внушительный и оголенный бюст, но и продемонстрировала пользователям своего милого песика.На своей официальной страничке в интернете Анастасия Квитко опубликовала необычный для себя фотоснимок. В этот раз, девушка решила не публиковать свои эротические снимки, а выложила самое обычное фото с прогулки по городу.На фотографии Анастасия представила своего маленького домашнего любимца. Свою собачку Квитко нежно называет «ребенком». А выложенное фото она подписала так: «Я люблю проводить время со своим ребенком».Большинство поклонников были в восторге от милой собачки, в то время как другие не могли оторвать глаз от пышного бюста своей любимицы, который еле помещался в короткий спортивный топ.