Fiat 500X 2019 года засветился на шпионских снимках с обновленной оптикой

Судя по обнародованным в сети снимкам Fiat 500X разработчики наделили более округлыми передними фарами и противотуманными фонарями, что сделало автомобиль более изящным. Задние фонари посажены значительно глубже, они подчёркивают форму капота, у которого отсутствуют острые углы, а в центре корпуса разместили светодиодную полосу со стоповым сигналом.По предварительным данным, Fiat 500X будет оснащён силовым агрегатом с турбонаддувом объёмом 1,4 литра производительностью 188 лошадиных сил. На рынке Европы автомобиль будет доступен и с 2,0-литровым силовым агрегатом.В салоне Fiat 500X появится увеличенная приборная панель, выполненная в округлом классическом стиле. По центру будет установлен большой экран, на который выводятся данные бортового компьютера и мультимедийной системы. Официальная презентация Fiat 500X 2019 года ожидается в начале следующего года.