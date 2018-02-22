АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Fiat 500X 2019 года засветился на шпионских снимках с обновленной оптикой

Фотошпионы запечатлели во время первых дорожных тестов Fiat 500X 2019 года. Разработчики оснастили новый автомобиль обновлённой оптикой.

Fiat 500X 2019 года засветился на шпионских снимках с обновленной оптикой


Судя по обнародованным в сети снимкам Fiat 500X разработчики наделили более округлыми передними фарами и противотуманными фонарями, что сделало автомобиль более изящным. Задние фонари посажены значительно глубже, они подчёркивают форму капота, у которого отсутствуют острые углы, а в центре корпуса разместили светодиодную полосу со стоповым сигналом.

По предварительным данным, Fiat 500X будет оснащён силовым агрегатом с турбонаддувом объёмом 1,4 литра производительностью 188 лошадиных сил. На рынке Европы автомобиль будет доступен и с 2,0-литровым силовым агрегатом.

В салоне Fiat 500X появится увеличенная приборная панель, выполненная в округлом классическом стиле. По центру будет установлен большой экран, на который выводятся данные бортового компьютера и мультимедийной системы. Официальная презентация Fiat 500X 2019 года ожидается в начале следующего года.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый робот от Boston Dynamics может
Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов
Максим Фадеев сказал, что является многодетным
Системой Apple Pay пользуется 16% пользователей
СМИ сообщили про второй раунд предварительного
Екатерина Стриженова похвасталась результатами
Учёные: Студенты из общежитий не умеют
В небе Бразилии заметили таинственный объект
Ученые: Самки обезьян-носачей выбирают партнеров
Флагман Xiaomi Mi 7 могут наделить функцией
В Facebook появилась новая функция добавления
В Белоруссии не понимают причин запрета на ввоз
Ученые: Гравитационные аномалии помогают искать
В Caterpillar официально представили смартфон CAT
Компания Land Rover Explore представила
Netflix представила тизер ремейка «Затерянные в
Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к
Украинская компания обвинила Россию в незаконной
Ученые раскрыли тайну "инопланетных" черепов
Украина изменит формат военной операции на
Льюис Хэмилтон освоил спортивный байк
Ольга Бузова выкроила свободный вечерок, чтобы
Ученый из России предлагает осуществить полет к
Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового
Развитие подагры у Юлии Началовой могло
Татьяна Навка похвасталась спортивными
Livan презентовал 800-сильную версию Ford Mustang
Эвелина Бледанс поразила поклонников архивным
В Москве проведут демонтаж НИИ с установкой для
Анна Бузова решила самостоятельно отбелить себе
Просмотреть все новости