Палеонтологи определили, почему анкилозавры умирали вверх ногами

Большая часть скелетов растительноядных динозавров были найдены в странной позе вверх ногами. Предполагалось, что анкилозавры, снабженные внушительным игольчатым панцирем вверху спины, были чрезмерно неповоротливыми. Именно поэтому, упав на спину, динозавры не могли более подняться.Впрочем, палеонтологи убеждены, что столь неуклюжие животные не смогли бы существовать 100 млн лет. Тогда палеонтологи выдвинули новую гипотезу, согласно которой мертвые анкилозавры "раздувались" гнилостными бактериями и сами переворачивались на спину. Однако данная теория верна только при наличии воды, когда "раздутые" динозавры переворачивались вверх ногами волной, замирая в такой позе в осадочных породах.