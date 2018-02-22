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LG Electronics представила смартфоны K8 2018 и K10 2018

Представители компании LG Electronics провели официальный анонс новых смартфонов среднего класса K8 2018 и K10 2018. Изначально новинки собирались представить на MWC 2018.

LG Electronics представила смартфоны K8 2018 и K10 2018


Так известно, что устройства обладают диагоналями дисплеев в 5 и 5,3 дюйма соответственно. Оба девайса предложат пользователям качество изображения стандарта HD. Внутри восьмой модели окажется процессор с четырьмя ядрами и модулем оперативной памяти размером в 2 Гб. Накопитель данных позволит хранить до 16 Гб информации. Также отмечается батарея на 2,5 тысячи мАч, основная и фронтальная камеры с разрешением 8 и 5 Мп соответственно.

Что касается десятой модели, то в ее основе лежит процессор уже с восемью ядрами. Оперативная память будет на уровне 2 Гб и 3 Гб у модификации K10+. Также в зависимости от выбранной комплектации предложат либо 16, либо 32 Гб ПЗУ. Простая версия «десятки» обладает камерами в на 8 и 5 Мп, а модель + получит модули с разрешением 13 и 8 Мп. Батарея имеет емкость в 3 тысячи мАч.

И K8 2018, и K10 2018 укомплектованы модемами Wi-Fi (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.2, а также операционной системой Android 7.1.2 Nougat.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:00
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