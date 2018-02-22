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В сеть выложил рендеры суперкара Lister Storm II

Накануне в интернет выложили фотографии нового автомобиля Lister Storm II. Представленный суперкар, британские производители позиционируют своеобразным взглядом в будущее.

В сеть выложил рендеры суперкара Lister Storm II


В подкапотном пространстве суперкара Lister Storm II установлен большой турбодвигатель V12 объёмом 7,8 литра, генерирующий 1000 лошадиных сил. По данным инсайдеров до первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 3 секунды, развивая максимальную скорость 400 км/час.

Более подробную информацию о своей новинке производители не сообщают. Однако стало известно, что британские разработчики построят гоночную и дорожную версии Storm II. Ежегодно автомобиль будут выпускать не более шести экземпляров, стоимость одной машины составит 2 780 000 долларов.

На данный момент в компании Lister занимаются поиском инвесторов, чтобы осуществить данный проект. Когда именно будет представлен прототип пока не сообщается.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:50
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