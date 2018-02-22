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Fujitsu представила планшет Stylistic Q738 «2 в 1»

Японская корпорация Fujitsu представила новый планшет Stylistic Q738. Особенность устройства в том, что его можно использовать в режиме планшета и режиме ноутбука благодаря съемной клавиатуре.

Fujitsu представила планшет Stylistic Q738 «2 в 1»


Так девайс Stylistic Q738 получил дисплей с разрешением Full HD и диагональю в 13,3 дюйма. Также экран допускает использование специального сенсорного пера. В основе аппаратной платформы лежит комплектация Intel Kaby Lake R. Если говорить о топовой конфигурации, то здесь имеется процессор Core i7-8650U и графический чип Intel UHD Graphics 620. Процессор имеет четыре ядра и способен работать на частоте от 1,9 до 4,2 ГГц.

В качестве памяти должен быть представлен модуль LPDDR3 с максимальным объемом в 16 Гб. Также есть возможность установки SSD-накопителя на 512 Гб. Помимо этого стоит выделить модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и порты HDMI, USB Type-C и USB 3.0 Type-А. Программное управление будет вестись с помощью ОС Windows 10 Pro. Аккумулятор выдержит до 10 часов работы.

В продаже планшет от Fujitsu появится 1 марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:40
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