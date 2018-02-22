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В Интернете появились характеристики нового флагмана Xiaomi Mi Max 3

В преддверии презентации нового смартфона Xiaomi Mi Max 3, которая пройдет в мае, в сеть Интернет было слито технические характеристики будущего флагмана. Данные были опубликованы представителями ресурса XDA Developers.

В Интернете появились характеристики нового флагмана Xiaomi Mi Max 3


Так стало известно, что в основу аппаратной архитектуры устройства будет заложен процессор Snapdragon 660. Ранее предполагалось, что это будет модель Snapdragon 630. За автономность станет отвечать аккумулятор с емкостью в 5 тысяч мАч. Что касается дисплея, то данных о его разрешении нет, но эксперты уже подтверждают наличие безрамочной матрицы. Предполагается, что качество изображения окажется на уровне FHD +. Также отмечается сканер отпечатков пальцев и опция беспроводной зарядки.

Все программное обеспечение будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Специалисты ресурса утверждают, что в качестве основной камеры могут быть представлены сенсоры S5K217 и S5K5E8 от Samsung или же IMX363 от Sony. В первом случае модуль окажется двойным. Выделяется опция с использованием двух карточек SIM и слот для работы карты памяти стандарта microSD.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30
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