В Интернете появились характеристики нового флагмана Xiaomi Mi Max 3

Так стало известно, что в основу аппаратной архитектуры устройства будет заложен процессор Snapdragon 660. Ранее предполагалось, что это будет модель Snapdragon 630. За автономность станет отвечать аккумулятор с емкостью в 5 тысяч мАч. Что касается дисплея, то данных о его разрешении нет, но эксперты уже подтверждают наличие безрамочной матрицы. Предполагается, что качество изображения окажется на уровне FHD +. Также отмечается сканер отпечатков пальцев и опция беспроводной зарядки.Все программное обеспечение будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Специалисты ресурса утверждают, что в качестве основной камеры могут быть представлены сенсоры S5K217 и S5K5E8 от Samsung или же IMX363 от Sony. В первом случае модуль окажется двойным. Выделяется опция с использованием двух карточек SIM и слот для работы карты памяти стандарта microSD.