Facebook позволит пользователям добавлять в ленту новостей 3D-посты

По мнению экспертов, эта функция будет не такой востребованной, как преследование нового маркетингового хода. В свою очередь сообщение касательно новых предстоящих возможностей Facebook разработчики такого нового функционала разместили в рамках ресурса официального блога социальной сети. Пользователям представится возможность размещения постов в 3D, а также осуществления их вращения. Это делается за счёт движения мышкой либо смартфонных сенсоров. Между тем в Facebook считают, что это является большим маркетинговым шагом.Компания анонсировала уже заключение партнёрских соглашений, чтобы в данной соцсети интегрировать картинки 3D, созданные сторонними приложениями. В данном направлении одним из первых потенциальных партнёров Facebook может стать компания Sony.