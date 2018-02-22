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Facebook позволит пользователям добавлять в ленту новостей 3D-посты

Соцсеть Facebook своим пользователям позволит в ленту новостей добавлять посты в 3D формате. Подобная функция сейчас находится в режиме тестирования.

Facebook позволит пользователям добавлять в ленту новостей 3D-посты

По мнению экспертов, эта функция будет не такой востребованной, как преследование нового маркетингового хода. В свою очередь сообщение касательно новых предстоящих возможностей Facebook разработчики такого нового функционала разместили в рамках ресурса официального блога социальной сети. Пользователям представится возможность размещения постов в 3D, а также осуществления их вращения. Это делается за счёт движения мышкой либо смартфонных сенсоров. Между тем в Facebook считают, что это является большим маркетинговым шагом.

Компания анонсировала уже заключение партнёрских соглашений, чтобы в данной соцсети интегрировать картинки 3D, созданные сторонними приложениями. В данном направлении одним из первых потенциальных партнёров Facebook может стать компания Sony.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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