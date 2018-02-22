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Илон Маск ушел из совета директоров OpenAI

Илон Маск оставил собственную компанию OpenAI, которая занимается разработкой технологий искусственного интеллекта. По некоторым данным он сделал это, чтобы не вызвать конфликта интересов с другой своей организацией - Tesla.

Илон Маск ушел из совета директоров OpenAI


Об уходе Илона Маска из совета директоров заявила сама компания OpenAI, опубликовав в своем блоге соответствующий пост. Кроме того, что глава Tesla был ее основателем, он также занимался управлением. Больше, чем два года назад Маск с другими инвесторами вложил 1 млрд долларов в данный проект. Одной из причин такого ухода компания назвала возможный конфликт интересов. В то же время бывший основатель организации будет и дальше заниматься спонсированием проекта.

Вероятнее всего конфликт интересов заключается в опасении, что Маск может переманивать сотрудников по разработке ИИ в другую свою кмпанию. Tesla также работает над нейросистемами для различных беспилотных функций в своих автомобилях.
В мире / Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 17:10
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