Илон Маск ушел из совета директоров OpenAI

Об уходе Илона Маска из совета директоров заявила сама компания OpenAI, опубликовав в своем блоге соответствующий пост. Кроме того, что глава Tesla был ее основателем, он также занимался управлением. Больше, чем два года назад Маск с другими инвесторами вложил 1 млрд долларов в данный проект. Одной из причин такого ухода компания назвала возможный конфликт интересов. В то же время бывший основатель организации будет и дальше заниматься спонсированием проекта.Вероятнее всего конфликт интересов заключается в опасении, что Маск может переманивать сотрудников по разработке ИИ в другую свою кмпанию. Tesla также работает над нейросистемами для различных беспилотных функций в своих автомобилях.