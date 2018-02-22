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Анна Семенович покорила поклонников пышной грудью на сексуальном фото

Анна Семенович обнародовала новое достаточно сексуальное фото в своём микроблоге Instagram. На снимке экс-солистка коллектива «Блестящие» предстала в кружевном платье, показывая поклонникам свой пышный бюст.

Анна Семенович покорила поклонников пышной грудью на сексуальном фото

В описании пикантного фото Анна Семенович напомнила фанатам о приближении весны. Российская артистка пожелала подписчикам хорошего настроения, а также оставила ссылки на страницы визажиста, фотографа и стилиста. Именно они подбирали и придумывали сексуальный образ для новой фотосессии певицы. На показанной публикации известная исполнительница песен запечатлена возле окна в платье, напоминающем пеньюар. В течение пяти часов пост артистки сумел собрать более 11 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.

Многие поклонники обратили внимание на пышный бюст Семенович, которая подчеркнула его ещё больше при помощи спущенных на плечи от платья рукавов. Подписчики назвали звезду богиней и засыпали её комплиментами.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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