Анна Семенович покорила поклонников пышной грудью на сексуальном фото

В описании пикантного фото Анна Семенович напомнила фанатам о приближении весны. Российская артистка пожелала подписчикам хорошего настроения, а также оставила ссылки на страницы визажиста, фотографа и стилиста. Именно они подбирали и придумывали сексуальный образ для новой фотосессии певицы. На показанной публикации известная исполнительница песен запечатлена возле окна в платье, напоминающем пеньюар. В течение пяти часов пост артистки сумел собрать более 11 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.Многие поклонники обратили внимание на пышный бюст Семенович, которая подчеркнула его ещё больше при помощи спущенных на плечи от платья рукавов. Подписчики назвали звезду богиней и засыпали её комплиментами.