Twitter намерен ужесточить правила по борьбе с ботами

Из сообщений в блоге Twitter известно, что новые правила сделают сеть более защищенной. Помимо прочего, вводится ограничение на действия программ, предполагающих планировку простановки ретвитов и лайков. Есть и исключения от Twitter, которые коснуться постов с сообщениями о важной информации и прогнозами погоды. Разрешается дублирование постов с разных аккаунтов только в тех случаях, когда сообщается о глобальных событиях – землетрясения, цунами и некоторых других.В сообщениях от разработчиков отмечается, что подобное ужесточение мер исключит активность злонамерного характера и направленной на значимые и важные события, подобно выборам в США и других странах.