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Twitter намерен ужесточить правила по борьбе с ботами

Twitter сообщает о принятии новых мер для борьбы с ботами и пропагандой. С этой целью в Twitter вводится условие блокировки публикаций схожих или одинаковых постов, при условии их размещения с разных действующих аккаунтах. Предполагается, что таким образом пользователей защитят от агитаций нежелательного характера и спама.

Из сообщений в блоге Twitter известно, что новые правила сделают сеть более защищенной. Помимо прочего, вводится ограничение на действия программ, предполагающих планировку простановки ретвитов и лайков. Есть и исключения от Twitter, которые коснуться постов с сообщениями о важной информации и прогнозами погоды. Разрешается дублирование постов с разных аккаунтов только в тех случаях, когда сообщается о глобальных событиях – землетрясения, цунами и некоторых других.
Twitter намерен ужесточить правила по борьбе с ботами


В сообщениях от разработчиков отмечается, что подобное ужесточение мер исключит активность злонамерного характера и направленной на значимые и важные события, подобно выборам в США и других странах.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:50
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