Новый смартфон Samsung Galaxy S9 в продажу поступит 16 марта

Уже открыли предзаказ на версию Samsung Galaxy S9. Внимание акцентировано на первые отправки моделей 25 февраля. Покупатели, которые оформили предзаказ на смартфон, могут отследить своё место в очереди на рассылку. По мнению британских аналитиков, отправка начнётся со второго марта. По мнению некоторых экспертов, это состоится после официального релиза, предварительно 16 марта этого года. Samsung 25 февраля может всё же анонсировать Galaxy S9.Раньше времени устройство смогут получить жители Европы и Азии. Это можно осуществить благодаря смены IP-адресов в случаем оформления заказа. Чтобы попасть в первую очередь рассылки, нужно указать регион США. Есть форумы, где американцы готовы затратить время, чтобы за жителей Европы получить смартфон, отправив потом девайс покупателю.