На Донбасс доставлена очередная гуманитарная помощь от России

Отмечается, что колонна состояла из 40 автомобилей, в которых находилось около 430 тонн гуманитарной помощи. Формирование конвоя проходило на территории населенного пункта Ковалевка, расположенного в Ростовской области. Так грузовики было укомплектовано детскими продуктами питания и медицинскими принадлежностями.Стоит напомнить, что прошлый гуманитарный конвой приходил на Донбасс 25 января. Следующая доставка помощи будет произведена в марте текущего года. Начиная с августа 2014 года, РФ доставила жителям Донбасса около 73 тысяч тонн гуманитарных принадлежностей.