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На Донбасс доставлена очередная гуманитарная помощь от России

Стало известно, что в назначенные пункты приема Донецкой и Луганской областей прибыли гуманитарные конвои МЧС России. Отмечается, что на данный момент продолжается разгрузка доставленного и в скором времени специальные организации начнут развозить помощь по соответствующим нуждающимся пунктам.

На Донбасс доставлена очередная гуманитарная помощь от России


Отмечается, что колонна состояла из 40 автомобилей, в которых находилось около 430 тонн гуманитарной помощи. Формирование конвоя проходило на территории населенного пункта Ковалевка, расположенного в Ростовской области. Так грузовики было укомплектовано детскими продуктами питания и медицинскими принадлежностями.

Стоит напомнить, что прошлый гуманитарный конвой приходил на Донбасс 25 января. Следующая доставка помощи будет произведена в марте текущего года. Начиная с августа 2014 года, РФ доставила жителям Донбасса около 73 тысяч тонн гуманитарных принадлежностей.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:10
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