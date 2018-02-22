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Ольга Кормухина раскритиковала фанатов Ирины Аллегровой за "невоспитанность"

Ольга Кормухина, являющаяся рок-певицей, раскритиковала фанатов Ирины Аллегровой. По словам звезды, артисты обязаны "воспитывать" своих поклонников.

Ольга Кормухина раскритиковала фанатов Ирины Аллегровой за "невоспитанность"

Несколько лет назад СМИ писали касательно неприязни, которую будто бы испытывает Кормухина к Аллегровой. Поводом для данных слухов стало телешоу "ДОстояние РЕспублики", которое было посвящено «императрице». Рокерша удивилась, что об этом конфликте ещё помнят, однако прокомментировала свой поступок.

По словам Ольги, она в тот день тепло пообщалась с Ириной, а уйти из зала программы ей было необходимо, так как она торопилась на рейс самолёта. Из эфира шоу кадры с беседой были вырезаны, именно поэтому зритель и сделал вывод касательно конфликта между двух див. Кормухина заявила, что ей жалко Аллегрову, у которой "злопамятные" фанаты. Они должны быть более "воспитанными". Ольга утверждает, что у рокеров таких недоразумений не происходит, так как её музыку слушают совсем иные люди.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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