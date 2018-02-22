Ольга Кормухина раскритиковала фанатов Ирины Аллегровой за "невоспитанность"

Несколько лет назад СМИ писали касательно неприязни, которую будто бы испытывает Кормухина к Аллегровой. Поводом для данных слухов стало телешоу "ДОстояние РЕспублики", которое было посвящено «императрице». Рокерша удивилась, что об этом конфликте ещё помнят, однако прокомментировала свой поступок.По словам Ольги, она в тот день тепло пообщалась с Ириной, а уйти из зала программы ей было необходимо, так как она торопилась на рейс самолёта. Из эфира шоу кадры с беседой были вырезаны, именно поэтому зритель и сделал вывод касательно конфликта между двух див. Кормухина заявила, что ей жалко Аллегрову, у которой "злопамятные" фанаты. Они должны быть более "воспитанными". Ольга утверждает, что у рокеров таких недоразумений не происходит, так как её музыку слушают совсем иные люди.