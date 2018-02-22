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Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli запечатлён на тестах

В объективы фотошпионов попала обновлённая версия компактного кроссовера SsangYong Tivoli. Автомобиль был запечатлён во время прохождения дорожных тестов.

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli запечатлён на тестах


На дорожные испытания автомобиль вывели под плотным камуфляжным покрытием. Однако экспертам удалось рассмотреть, что машина оснащена новой оптикой, которая выполнена в стиле Rexton следующей генерации, и иным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками. Также у кроссовера появилась другая решётка радиатора и задние фонари.

В оснащение обновлённого кроссовера SsangYong Tivoli войдёт продвинутая информационно-развлекательная система с крупным дисплеем, новая центральная консоль, улучшенная фронтальная панель и иной блок управления климатической системы. О том изменится ли моторная гамма автомобиля, пока неясно.

Актуальная генерация кроссовера SsangYong Tivoli на российском рынке доступна с двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 128 лошадиных сил. Базовая комплектация автомобиля стоит от 999 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:40
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