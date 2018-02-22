Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli запечатлён на тестах

На дорожные испытания автомобиль вывели под плотным камуфляжным покрытием. Однако экспертам удалось рассмотреть, что машина оснащена новой оптикой, которая выполнена в стиле Rexton следующей генерации, и иным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками. Также у кроссовера появилась другая решётка радиатора и задние фонари.В оснащение обновлённого кроссовера SsangYong Tivoli войдёт продвинутая информационно-развлекательная система с крупным дисплеем, новая центральная консоль, улучшенная фронтальная панель и иной блок управления климатической системы. О том изменится ли моторная гамма автомобиля, пока неясно.Актуальная генерация кроссовера SsangYong Tivoli на российском рынке доступна с двигателем объёмом 1,6 литра производительностью 128 лошадиных сил. Базовая комплектация автомобиля стоит от 999 000 рублей.