Amnesty International: Украинские власти забыли об обещаниях во время Евромайдана
Некоммерческая организация Amnesty International традиционно представила ежегодный доклад, в рамках которого отметила, что украинские власти забыли о своих обещаниях во время Евромайдана. Также в докладе было указано на то, что в Украине ухудшается ситуация с соблюдением прав человека.
Как отмечает заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, пришедшие после Евромайдана украинские власти быстро забыли все свои обещания, которые давались людям в то время.
Также специалисты указывают на высокий уровень политического и силового давления на журналистов и организации, которые освещают негативные факторы работы действующего правительства. В частности выделяются обыски и погромы в офисах «Страна.ua», в том числе у Игоря Гужвы, и на территории частной собственности медиахолдинга «Вести». Интересно, что эти указанные редакции освещали действия украинских политиков в рамках конфликта на Донбассе.
Как отмечает заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, пришедшие после Евромайдана украинские власти быстро забыли все свои обещания, которые давались людям в то время.
Также специалисты указывают на высокий уровень политического и силового давления на журналистов и организации, которые освещают негативные факторы работы действующего правительства. В частности выделяются обыски и погромы в офисах «Страна.ua», в том числе у Игоря Гужвы, и на территории частной собственности медиахолдинга «Вести». Интересно, что эти указанные редакции освещали действия украинских политиков в рамках конфликта на Донбассе.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:50