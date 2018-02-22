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Amnesty International: Украинские власти забыли об обещаниях во время Евромайдана

Некоммерческая организация Amnesty International традиционно представила ежегодный доклад, в рамках которого отметила, что украинские власти забыли о своих обещаниях во время Евромайдана. Также в докладе было указано на то, что в Украине ухудшается ситуация с соблюдением прав человека.

Amnesty International: Украинские власти забыли об обещаниях во время Евромайдана


Как отмечает заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, пришедшие после Евромайдана украинские власти быстро забыли все свои обещания, которые давались людям в то время.

Также специалисты указывают на высокий уровень политического и силового давления на журналистов и организации, которые освещают негативные факторы работы действующего правительства. В частности выделяются обыски и погромы в офисах «Страна.ua», в том числе у Игоря Гужвы, и на территории частной собственности медиахолдинга «Вести». Интересно, что эти указанные редакции освещали действия украинских политиков в рамках конфликта на Донбассе.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:50
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