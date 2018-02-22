Специалисты «Ростеха» разработали противовзрывное устройство для банкоматов

Правоохранителями уже зафиксированы неоднократные попытки взрывов банкоматов, с применение гозовоздушных смесей. С целью решить ситуацию, к проблеме подключились ученые федерального научно-производственного центра. В результате было создано устройство, способное защитить банкоматы от умышленных взрывов.Из сообщений известно, что в разработку включены датчик-газоанализатор и газогенератор. Так же устройство не обходится без блока питания и логики обработки. Само устройство помогает избежать внутри самого сейфа банкомата объемного взрыва, вытесняя из него газовоздушную смесь, которая и является источником взрыва. Учеными разработан механизм, заменяющий заполнение пространства инертным газом, вырабатываемым с помощью газогенератора.Системой самостоятельно осуществляется круглосуточный контроль, а так же анализ и мониторинг ситуации, причем все действия происходят в автономном режиме.