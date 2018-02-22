АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018

В Сети публикованы подробности о российской версии пикапа Mercedes X-Class

В базе Росстандарта была опубликована документация в которой представлены первые подробности касательно пикапа версии Mercedes-Benz X-Class, которую привезут в Российскую Федерацию.

В Сети публикованы подробности о российской версии пикапа Mercedes X-Class

В Россию привезут версии пикапа, которые доступны на территории Европе. Речь идёт про модификации X220d, оснащаемые 2,3-литровым дизельным силовым агрегатом на 163 л. с., а также вариации X250d с битурбированным мотором на 190 л. с. В авто доступен задний и полный привод. Премиальное грузовое авто оснащается шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой АКП Jatco.

В авто имеется система кругового видеообзора, камера заднего вида, ящик для хранения груза, остеклённая крыша багажной платформы, сдвижная либо подъемная крышка багажной платформы, система помощи при парковке, мультимедийный комплекс с навигатором, система мониторинга воздушного давления в шинах, система ЭРА-Глонасс. Пикап построили на базе версии Nissan NP300 Navara.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LG Electronics представила смартфоны K8 2018 и
Магазин шуб подает на Кристину Лясковец в суд за
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
В сеть выложил рендеры суперкара Lister Storm II
Рита Дакота опубликовала фотоснимок своей
Fujitsu представила планшет Stylistic Q738 «2 в 1»
В Интернете появились характеристики нового
Facebook позволит пользователям добавлять в ленту
Полина Гагарина поведала о том, как ее накрыла
Илон Маск ушел из совета директоров OpenAI
Мужчины в семье Ксении Бородиной не хотят есть ее
Анна Семенович покорила поклонников пышной грудью
Муж Ксении Бородиной считает, что детям необходим
Структуры Саида Керимова продали крупный IT-актив
Участница «Дом-2» Ольга Гажиенко зациклена на
Ольга Орлова рассказала поклонникам об
Дмитрий Шепелев был замечен с подругой-блондинкой
Виктория Романец хочет в Москву, потому что в
Эксперты: Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на
Бывшие супруги Меньщиковы из "Дома-2" продолжают
Twitter намерен ужесточить правила по борьбе с
Беременная Рапунцель одобрительно отозвалась об
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 в продажу
Зрители назвали спектакль с участием Ольги
В NASA рассказали о планах по исследованию Марса
Анастасия Квитко на недавнем снимке
На Донбасс доставлена очередная гуманитарная
Ольга Кормухина раскритиковала фанатов Ирины
Ученые: Азиатские слоны имеют человеческие черты
Просмотреть все новости