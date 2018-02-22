В Сети публикованы подробности о российской версии пикапа Mercedes X-Class
В базе Росстандарта была опубликована документация в которой представлены первые подробности касательно пикапа версии Mercedes-Benz X-Class, которую привезут в Российскую Федерацию.
В Россию привезут версии пикапа, которые доступны на территории Европе. Речь идёт про модификации X220d, оснащаемые 2,3-литровым дизельным силовым агрегатом на 163 л. с., а также вариации X250d с битурбированным мотором на 190 л. с. В авто доступен задний и полный привод. Премиальное грузовое авто оснащается шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой АКП Jatco.
В авто имеется система кругового видеообзора, камера заднего вида, ящик для хранения груза, остеклённая крыша багажной платформы, сдвижная либо подъемная крышка багажной платформы, система помощи при парковке, мультимедийный комплекс с навигатором, система мониторинга воздушного давления в шинах, система ЭРА-Глонасс. Пикап построили на базе версии Nissan NP300 Navara.
В Россию привезут версии пикапа, которые доступны на территории Европе. Речь идёт про модификации X220d, оснащаемые 2,3-литровым дизельным силовым агрегатом на 163 л. с., а также вариации X250d с битурбированным мотором на 190 л. с. В авто доступен задний и полный привод. Премиальное грузовое авто оснащается шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой АКП Jatco.
В авто имеется система кругового видеообзора, камера заднего вида, ящик для хранения груза, остеклённая крыша багажной платформы, сдвижная либо подъемная крышка багажной платформы, система помощи при парковке, мультимедийный комплекс с навигатором, система мониторинга воздушного давления в шинах, система ЭРА-Глонасс. Пикап построили на базе версии Nissan NP300 Navara.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10