В Сети публикованы подробности о российской версии пикапа Mercedes X-Class

В Россию привезут версии пикапа, которые доступны на территории Европе. Речь идёт про модификации X220d, оснащаемые 2,3-литровым дизельным силовым агрегатом на 163 л. с., а также вариации X250d с битурбированным мотором на 190 л. с. В авто доступен задний и полный привод. Премиальное грузовое авто оснащается шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой АКП Jatco.В авто имеется система кругового видеообзора, камера заднего вида, ящик для хранения груза, остеклённая крыша багажной платформы, сдвижная либо подъемная крышка багажной платформы, система помощи при парковке, мультимедийный комплекс с навигатором, система мониторинга воздушного давления в шинах, система ЭРА-Глонасс. Пикап построили на базе версии Nissan NP300 Navara.